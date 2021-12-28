В Оренбургской области общепиту разрешили круглосуточно работать в новогодние праздники

Общепиту Оренбургской области разрешили работать круглосуточно в праздничные дни, с 28 декабря по 10 января. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

Как стало известно, губернатор области Денис Паслер подписал соответствующий указ. До этого предприятия общественного питания могли работать только с 6 часов утра до полуночи, круглосуточно — лишь в новогоднюю ночь. С 11 января 2022 года заведения вернутся к старому режиму работы.

Остальные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, продолжат действовать в Оренбургской области. Так, например, для входа в кафе или ресторан, где проходит корпоратив, с 20 декабря нужно предъявить сертификат с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно, что до 15 января в Свердловской области отменен вход по QR-кодам в заведения общепита, фитнес-центры и салоны красоты.

Дарья Акимова