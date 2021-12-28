В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 053 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 3 053 человека. Всего по состоянию на 28 декабря вакцинацию прошли 2 285 562 татарстанца.

Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против коронавируса, 1 860 112 жителей Татарстана. Такие данные озвучили в Минздраве республики.

Напомним, что по состоянию на 24 декабря прививку от коронавируса сделали 77 876 905 россиян. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 73 106 249 человек.

Татьяна Демина