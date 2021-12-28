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Попова: в России доминирует штамм «дельта»

18:26, 28.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова: в России доминирует штамм «дельта»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России сейчас доминирует штамм коронавируса «дельта». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чувствительность нового штамма «омикрон» к дезинфицирующим средствам не изменилась, поэтому все принимаемые меры по-прежнему эффективны, передает ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувший вторник Попова заявила, что в стране выявили уже 41 заболевшего новым вариантом коронавируса. Все они находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное. В Минздраве России заявляли, что все выявленные случаи заражения «омикроном» — завозные. В странах, где выявляют новый штамм коронавируса, он быстро становится доминирующим.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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