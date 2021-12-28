Казанский «Ритуал» закупит 30 гробов для умерших от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани МУП «Ритуал» планирует закупить 30 гробов для умерших от коронавируса. На эти цели готовы направить 518,4 тысячи рублей из средств, приносящих доход от деятельности предприятия.

Стоимость одного ламинированного гроба с окном «Covid-19» оценивается в 17 280 рублей. Его необходимо изготовить из ламинированного МДФ и покрыть эмалью. Внутренняя обивка должна быть сшита из белого атласа, следует из техзадания.

скриншот документации к тендеру

Всего казанский «Ритуал» намерен закупить 480 гробов за 7 миллионов рублей. В частности, 150 шестигранных ламинированных гробов и 150 четырехгранных гробов «Русский», 50 ламинированных гробов с резьбой, 50 шестигранных гробов с резьбой «Грек», 30 увеличенных гробов «Спец» и 20 шестигранных гробов «Элитный».

Высокий спрос на гробы с окнами в Татарстане зафиксировали осенью прошлого года. Это было связано с рекомендациями врачей хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах.

Гробы с окнами раскупали так быстро, что жителям Татарстана приходилось заказывать их в Ульяновской области. Цены на них начинались от 10—15 тыс. рублей.



Татьяна Демина