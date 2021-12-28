В Крыму приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест

Фото: Ринат Назметдинов

В Крыму до 20 января приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест, такое решение принял глава региона Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в Крыму разрешили до 20 января посещать торговые центры без QR-кодов. Тогда отмечалось, что послабления носят временный характер и что с 20 января к требованиям о предъявлении сертификатов вернутся.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщалось, что QR-коды необходимо будет предъявлять родителям несовершеннолетних при посещении новогодних и рождественских мероприятий в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях.

Маргарита Головатенко