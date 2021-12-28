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В Крыму приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест

12:59, 28.12.2021 1
В Крыму приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест
Фото: Ринат Назметдинов

В Крыму до 20 января приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест, такое решение принял глава региона Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в Крыму разрешили до 20 января посещать торговые центры без QR-кодов. Тогда отмечалось, что послабления носят временный характер и что с 20 января к требованиям о предъявлении сертификатов вернутся.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщалось, что QR-коды необходимо будет предъявлять родителям несовершеннолетних при посещении новогодних и рождественских мероприятий в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:17
    Надо же, власти Крыма думают о людях, о бизнесе. Понимают, что в празники нужно купить подарки, поехать в гости , на елку , а не только штрафовать по куар кодам. А наши только о штрафах.
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