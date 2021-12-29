В новом году россиянам при оформлении крупных кредитов может понадобиться сертификат о вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В следующем году в России при заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заемщика дополнительным элементом андеррайтинга может стать сертификат о вакцинации от COVID-19.

Это объясняется тем, что 2—3% летальных исходов, происходящих от коронавируса, являются существенными для страховых компаний.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время основная часть смертей от COVID-19 приходится на пожилое население и людей с хроническими заболеваниями. Вопрос о последних и так присутствует в андеррайтинге , а пожилые люди нечасто берут ипотеку или крупные потребительские кредиты, передают «Известия».

Отмечается, что отсутствие справки о прохождении вакцинации может привести к значительному росту стоимости займа.

Вчера вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в текущем году жители РФ взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке.

Диана Жиленкова