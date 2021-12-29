В новом году россиянам при оформлении крупных кредитов может понадобиться сертификат о вакцинации от COVID-19
В следующем году в России при заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заемщика дополнительным элементом андеррайтинга может стать сертификат о вакцинации от COVID-19.
Это объясняется тем, что 2—3% летальных исходов, происходящих от коронавируса, являются существенными для страховых компаний.
В то же время основная часть смертей от COVID-19 приходится на пожилое население и людей с хроническими заболеваниями. Вопрос о последних и так присутствует в андеррайтинге, а пожилые люди нечасто берут ипотеку или крупные потребительские кредиты, передают «Известия».
Отмечается, что отсутствие справки о прохождении вакцинации может привести к значительному росту стоимости займа.
Вчера вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в текущем году жители РФ взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке.
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