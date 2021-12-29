В Минздраве рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации от COVID-19

Планировать беременность можно спустя 28 дней после вакцинации первой дозой препарата от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Сейчас нет никаких данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В декабре в КДМЦ Набережных Челнов рассказали, как женщина успешно родила третьего ребенка после вакцинации от COVID-19.

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что в России не выявили случаев осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин.



Татьяна Леухина