Новости общества

02:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минздраве рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации от COVID-19

01:23, 29.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Планировать беременность можно спустя 28 дней после вакцинации первой дозой препарата от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Сейчас нет никаких данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В декабре в КДМЦ Набережных Челнов рассказали, как женщина успешно родила третьего ребенка после вакцинации от COVID-19.

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что в России не выявили случаев осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем