Минздрав опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса, эта версия стала 14-й.
Документ разработан группой из ведущих экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации, чтобы обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.
В новой версии в разделе «Этиология, патогенез и патоморфология» упоминается штамм коронавируса «омикрон», а в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности» актуализирована информация.
В новую версию включены данные о новых лекарствах «МИР-19» и нирматрелвир+ритонавир. Обновлены сведения об использовании фавипиравира: его теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.
Минздрав предоставил подробную информацию о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания. Внесен пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение.
Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19.
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