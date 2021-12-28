Минздрав опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса, эта версия стала 14-й.



Документ разработан группой из ведущих экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации, чтобы обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

В новой версии в разделе «Этиология, патогенез и патоморфология» упоминается штамм коронавируса «омикрон», а в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности» актуализирована информация.

В новую версию включены данные о новых лекарствах «МИР-19» и нирматрелвир+ритонавир. Обновлены сведения об использовании фавипиравира: его теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.

Минздрав предоставил подробную информацию о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания. Внесен пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение.

Фото: realnoevremya.ru

Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19.

Маргарита Головатенко