Главное о коронавирусе: врачам продолжат доплачивать, COVID-19 сохраняется в организме семь месяцев
31 декабря и 1 января в Казани будут закрыты мобильные пункты вакцинации
- За минувшие выходные в казанском электротранспорте выявили 23 пассажира без QR-кода. Из них 15 горожан пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще восемь — в метрополитене. В эти выходные за отсутствие QR-кода в общественном транспорте было выписано три материала об административном правонарушении. Каждый из этих пассажиров пытался проехать в трамвае.
- В новогодние праздники вакцинация взрослого населения от коронавируса и гриппа в Казани будет проводиться в поликлиниках по режиму работы учреждений. Мобильные пункты вакцинации 31 декабря и 1 января будут закрыты, а со 2 по 9 января их работа будет организована по установленному режиму.
- В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Коронавирус унес жизни мужчин 1949, 1953 и 1974 годов рождения и женщин 1946, 1956 и 1933 годов рождения.
«Прививаются из-за негативных сводок»
- Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что при смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. В ношении маски в мороз, по его словам, нет смысла. Жемчугов также посоветовал не вакцинироваться от COVID-19 прямо перед поездкой, а сделать это за пару дней до начала путешествия.
- Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что новый штамм коронавируса «омикрон» в странах, где он распространяется, начинает очень быстро вытеснять «дельту». Он отверг предположение о том, что новый вариант может стать «живой вакциной».
- Вирусолог Анатолий Альтштейн рекомендовал россиянам, планирующим путешествие, подумать, нужна ли поездка в период распространения инфекции. Специалист напомнил о необходимости носить маску в транспорте и в местах большого скопления людей. Менять ее нужно каждые 2 часа.
- Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации, люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений.
- Ракова сообщила, что Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма коронавируса «омикрон». Она отметила, что на данный момент в столице свободно 6 тысяч коек. По ее словам, существует план по разворачиванию дополнительных мест на предельную мощность.
- В Москве препарат на основе антител получили 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Среди получивших данный препарат были дети и люди с сопутствующими заболеваниями.
- Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований для оценки эффективности и безопасности корейского препарата против коронавируса. Исследование пройдет в 10 медицинских организациях, в нем примут участие 94 пациента. Завершить третью фазу испытаний планируется в сентябре 2023 года.
- Российский теннисист Андрей Рублев получил положительный результат теста на коронавирус в преддверии вылета в Австралию на Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он также сообщил, что у него были минимальные симптомы. В настоящий момент он находится на самоизоляции.
- Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2022 продолжить доплаты врачам, работающим с коронавирусом, и обеспечить выплату им в срок зарплаты и надбавок за работу в новогодние праздники
- Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к актрисе Марии Шукшиной как к противнице обязательной вакцинации от коронавируса. Он сказал, что актриса совершает «глупые поступки»: «Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно».
«Омикрон» обходит иммунную защиту
В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 279 957 080 человек, 5 400 373 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (52 283 305). На второй строчке — Индия (34 793 333), на третьей — Бразилия (22 243 266), на четвертой — Великобритания (11 958 928), на пятой — Россия (10 213 265), данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (816 610). За ними следуют Бразилия (618 732), Индия (479 997), Мексика (298 777), Россия (298 165).
- Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ожидает скорого признания вакцины «Спутник V». Клюге отрицает, что столь длительный процесс одобрения российской вакцины является политизацией вопроса.
- Специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев. Специалисты отметили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от «длинного ковида»: вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Оказалось, что вирус широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что возрастающее число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в США может свести на нет положительный эффект менее серьезного течения заболевания при этом варианте, а недостаточный уровень вакцинации в стране приведет к увеличению количества госпитализаций.
- Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека. Поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. По ее словам, в течение ближайших недель «омикрон» станет доминирующим вариантом на большей территории Европы. Это приведет к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб.
- В Австралии выявлен первый случай смерти после заболевания «омикроном». Мужчина в возрасте старше 80 лет скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. Умерший был привит от коронавируса, но у него были сопутствующие проблемы со здоровьем.
- Токийское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic объявило о планах проведения первых на территории Японии доклинических испытаний российских вакцин против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт». Отмечается, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» расширят возможности для людей в борьбе с COVID-19.
- В исследовании, опубликованном в журнале Nature, сказано, что штамм коронавируса «альфа» в результате эволюции начал вырабатывать больше «белков-антаноистов», которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека, аналогичные мутации были выявлены у штаммов «дельта» и «омикрон». Согласно ученым, эти белки — N, Orf6 и Orf9b — позволяют избегать «датчики», которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим «датчикам» клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса. Новое открытие выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса).
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