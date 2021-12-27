Эксперт заявил, что штамм «омикрон» очень быстро вытесняет «дельту»

Новый штамм коронавируса «омикрон» в странах, где он распространяется, начинает очень быстро вытеснять «дельту». Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Он отверг предположение о том, что новый вариант может стать «живой вакциной», передает «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока нет оснований говорить о том, что омикрон-штамм опаснее, чем другие варианты коронавируса. Но распространяется он намного быстрее.

В декабре вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков называл новый штамм «омикрон» предвестником конца пандемии. Также он выдвинул версию, что этот вариант создали искусственно.



Татьяна Леухина