Иммунолог рассказал о бессмысленности ношения маски в мороз
При смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. Об этом заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Маску на улице не стоит носить из-за морозов.
— На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять, — приводит RT слова специалиста.
Жемчугов также посоветовал не вакцинироваться от COVID-19 прямо перед поездкой, а сделать это за пару дней до начала путешествия.
В марте Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии.
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Никакими защитными свойствами такая мокрая маска обладать не будет.
А бактерии будут размножаться на ней лавинообразно.
Еще через 10-15 минут вы начнете чихать. Возникнет аллергия на белковые структуры бактерий.
Не надо быть иммунологом, чтобы верещать об очевидном.