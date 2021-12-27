Иммунолог рассказал о бессмысленности ношения маски в мороз

При смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. Об этом заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Маску на улице не стоит носить из-за морозов.

Фото: kzn.ru

— На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять, — приводит RT слова специалиста.

Жемчугов также посоветовал не вакцинироваться от COVID-19 прямо перед поездкой, а сделать это за пару дней до начала путешествия.

В марте Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии.

Татьяна Леухина