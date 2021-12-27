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Иммунолог рассказал о бессмысленности ношения маски в мороз

04:32, 27.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Иммунолог рассказал о бессмысленности ношения маски в мороз
Фото: kzn.ru

При смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. Об этом заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Маску на улице не стоит носить из-за морозов.

Фото: kzn.ru

— На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять, — приводит RT слова специалиста.

Жемчугов также посоветовал не вакцинироваться от COVID-19 прямо перед поездкой, а сделать это за пару дней до начала путешествия.

В марте Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05:42
    При переходе с холода улицы в теплое помещение надетая сухая маска увлажнится в помещении через 10-15 минут.
    Никакими защитными свойствами такая мокрая маска обладать не будет.
    А бактерии будут размножаться на ней лавинообразно.
    Еще через 10-15 минут вы начнете чихать. Возникнет аллергия на белковые структуры бактерий.
    Не надо быть иммунологом, чтобы верещать об очевидном.
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