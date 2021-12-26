В Татарстане от коронавируса умерли еще шесть человек
В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
Коронавирус унес жизни мужчин 1949, 1953 и 1974 годов рождения и женщин 1946, 1956 и 1933 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего в республике зарегистрировано 1 416 летальных исходов от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 98 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 42 260.
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