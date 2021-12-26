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В Татарстане от коронавируса умерли еще шесть человек

18:38, 26.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще шесть человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

Коронавирус унес жизни мужчин 1949, 1953 и 1974 годов рождения и женщин 1946, 1956 и 1933 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в республике зарегистрировано 1 416 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявили 98 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 42 260.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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