Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать в пандемию
Россиянам, решившим поехать путешествовать в пандемию, стоит хорошо подумать, нужна ли поездка в период распространения инфекции. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.
Туристы должны быть привиты и соблюдать меры предосторожности. Специалист напомнил о необходимости носить маску в транспорте и в местах большого скопления людей. Менять ее нужно каждые 2 часа.
— Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску, — приводит RT его слова.
Также необходимо можно чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.
Мировые авиакомпании отменили в период рождественских праздников около 5,7 тысячи рейсов из-за роста случаев заражения персонала штаммом COVID-19 «омикрон».
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