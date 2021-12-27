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Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать в пандемию

01:35, 27.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать в пандемию
Фото: Максим Платонов (архив)

Россиянам, решившим поехать путешествовать в пандемию, стоит хорошо подумать, нужна ли поездка в период распространения инфекции. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Туристы должны быть привиты и соблюдать меры предосторожности. Специалист напомнил о необходимости носить маску в транспорте и в местах большого скопления людей. Менять ее нужно каждые 2 часа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску, — приводит RT его слова.

Также необходимо можно чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Мировые авиакомпании отменили в период рождественских праздников около 5,7 тысячи рейсов из-за роста случаев заражения персонала штаммом COVID-19 «омикрон».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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