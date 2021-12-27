В выходные в электротранспорте Казани обнаружили 23 человека без QR-кода

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие выходные в казанском электротранспорте выявили 23 пассажира без QR-кода. Из них 15 горожан пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще восемь — в метрополитене. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, в эти выходные за отстутствие QR-кода в общественном транспорте было выписано три материала об административном правонарушении. Каждый из этих пассажиров пытался проехать в трамвае.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также этим утром в городском электротранспорте обнаружили шесть пассажиров без QR-кодов. Нарушителей попросили покинуть пассажирский салон.

На прошлой неделе в Татарстане расширили перечень объектов, где требуются QR-коды. Теперь их необходимо предъявлять при посещении компьютерных и интернет-клубов, боулинга и аттракционов, расположенных в помещениях.

Диана Жиленкова