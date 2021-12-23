Путин: «Мы прямо поставили вопрос — никакого движения НАТО на восток»

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Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что в начале следующего года в Женеве могут пройти российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

— Мы прямо поставили вопрос — никакого движения НАТО на восток, — обратил внимание глава государства.

Он рассказал, что с американской стороны есть положительная реакция на предложенные Россией гарантии безопасности.



В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованном МИД РФ на прошлой неделе, указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга. Обсудить проект могут уже в январе 2022-го.



«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

