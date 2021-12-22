Лавров анонсировал первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности должен пройти в начале следующего года. Он должен состояться в январе.

По словам Лаврова, ожидается двухсторонний контакт. Россия намерена сделать все, чтобы ее предложения по безопасности были поняты и восприняты всерьез, пишет ТАСС.

Глава российского МИД обратил внимание, что американская сторона демонстрируют деловую реакцию на предложения Москвы по безопасности.

Накануне он заявил, что США проявили готовность обсудить с Россией разработанные ею предложения по гарантиям безопасности. При этом он уточнил, что Вашингтон дал ответ только по организационной стороне.



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Позже американский Госдепартамент заявил, что переговоры могут пройти в начале 2022-го. Там предполагают, что переговоры могут пройти по линии совета Россия — НАТО и ОБСЕ.



В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованном МИД РФ на прошлой неделе, указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.



Татьяна Демина