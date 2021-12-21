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Блинкен заявил, что США занимаются в отношении России дипломатией и сдерживанием

22:42, 21.12.2021
Блинкен заявил, что США занимаются в отношении России дипломатией и сдерживанием
Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты проявляют в отношении России дипломатию и сдерживание, однако в случае агрессивных шагов со стороны российского государства последует жесткий ответ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, американское правительство готово применить для переговоров по безопасности различные каналы. В их число входит диалог по стратегической стабильности с Россией, передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. По его словам, страна имеет право на действия, призванные обеспечить национальную безопасность и суверенитет.

Диана Жиленкова
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