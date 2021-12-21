Путин пообещал отреагировать на недружественные шаги США

Россия будет принимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

— И хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России, — приводит «РИА Новости» его слова.

Российский лидер обвинил США в сложившейся напряженной ситуации в Европе. На каждом шаге Россия была вынуждена отвечать, однако ситуация постоянно ухудшалась, «деградировала и деградировала».

Фото: pixabay.com

Военная обстановка в мире сейчас сложная, возникли новые очаги напряженности, Россия и дальше должна совершенствовать и укреплять вооруженные силы.

На прошлой неделе МИД России обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сейчас РФ ждет ответ США на предложение по вопросам безопасности.



На сегодняшнем совещании министр обороны Сергей Шойгу заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла исторического максимума.



Татьяна Леухина