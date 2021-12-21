В Казани на улице Технической восстановили движение трамваев №5 и №5а

В Казани после обрыва провода на улице Технической восстановили движение трамваев №5 и №5а. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Задержка движения составила 1 час 58 минут.

Фото: kzn.ru

Сегодня вечером на ул. Технической, 62 произошел обрыв провода, в связи с чем было ограничено движение трамваев №5 и №5а. Движение организовали по маршруту ж/д вокзал — улица Глазунова.

Недавно в столице Татарстана из-за обрыва провода было приостановлено движение трамвая №5. Его удалось восстановить спустя 1 час 7 минут. А на прошлой неделе на проспекте Ямашева произошел обрыв контактной сети. В итоге было приостановлено движение трамваев №5, №5а и №6.

Диана Жиленкова