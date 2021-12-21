В Казани на улице Технической из-за обрыва провода приостановили движение трамваев №5 и №5а

В Казани на ул. Технической, 62 произошел обрыв провода. В связи с этим временно ограничено движение трамваев №5 и №5а. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Как указали на предприятии, на месте работают специалисты. Движение организовано по маршруту ж/д вокзал — улица Глазунова.

Фото: kzn.ru

Несколько дней назад в городе из-за обрыва провода было приостановлено движение трамвая №5. Его восстановили спустя 1 час 7 минут.

На прошлой неделе из-за обрыва контактной сети на проспекте Ямашева приостановили движение трамваев №5, №5а и №6.

Диана Жиленкова