Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Кроме того, Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Так, ожидаемый период, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. Закон также вступит в силу 1 января 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, глава РФ подписал закон о расширении полномочий полиции. Согласно ему, полицейские могут проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания, оцеплять здания и территории и др.



Диана Жиленкова