В Минздраве России рассказали о 30 инфицированных штаммом «омикрон» гражданах

Число заболевших коронавирусом со штаммом «омикрон» в России достигло 30 человек. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минздрава РФ Виктора Фисенко.

По словам Фисенко, среди этих людей тяжелобольных нет. Ранее сообщалось о 25 заразившихся этим вариантом COVID-19.

Штамм «омикрон» впервые обнаружен в Ботсване и ЮАР в середине ноября 2021 года. Предположительно, он изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно, зараженного ВИЧ. Этот вариант выявили уже почти в 90 странах мира.

В России «омикрон» был обнаружен у 16 вернувшихся из ЮАР граждан в середине декабря.



Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова