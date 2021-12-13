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На борьбу с коронавирусом в 2022 году заложено более 752 млрд рублей

10:48, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
На борьбу с коронавирусом в 2022 году заложено более 752 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,8%, заболеваемость составила 144,95 на 100 тыс. населения — это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привили 75,5 млн, двумя — 68,8 млн человек. Рост заболеваемости инфекцией отмечен в пяти регионах. Наблюдается снижение заболеваемости, однако пока оно не носит стабильного характера.

Под наблюдением врачей остаются 745 тыс. пациентов. Для пациентов с коронавирусом развернуто 212 тысяч больничных коек.

В 2022 году на борьбу с коронавирусом заложено более 752 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Голикова сообщила, что уже у 16 вернувшихся из ЮАР в Россию граждан выявлен штамм коронавируса «омикрон».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:32
    Хорошие деньги, большие!
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