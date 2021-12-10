В России хотят запустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник М» для подростков до конца года

Власти России планируют выпустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.



«Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч выпустить. Сейчас контроль завершается», — приводит его слова «РИА Новости».

Детям младше 15 лет будут сделать прививку только с согласия родителей.

Фото: realnoevremya.ru

В России уже зарегистрировали двухкомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В ней концентрацию препарата снизили в пять раз.

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6—11 лет могут стартовать в начале следующего года.

Маргарита Головатенко