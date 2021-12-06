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В России в начале 2022 года могут начать клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей с 6 до 11 лет

13:10, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России в начале 2022 года могут начать клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей с 6 до 11 лет
Фото: Максим Платонов (архив)

В России клинические исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6—11 лет могут стартовать уже в начале следующего года. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Напомним, в России уже зарегистрировали двухкомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В ней концентрацию препарата снизили в пять раз. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, право родителей на принятие решения в вопросе вакцинации детей от коронавируса не должно ограничиваться.

    Татьяна Демина
    ОбществоМедицина

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