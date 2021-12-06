В Челнах заселят жильцов пострадавшего при взрыве газа дома до конца года

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Жильцов челнинской многоэтажки, пострадавшей при взрыве газа вечером 25 октября, заселят в квартиры до конца текущего года. Об этом сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

— Задача поставлена, чтобы граждане и жители 11-го подъезда, безусловно, и близлежащих подъездов, 10-го и 12-го встретили Новый год в своих квартирах, — заявил градоначальник на «деловом понедельнике».

На этой неделе Магдеев планирует проинспектировать ход работ в многоэтажке. В начале декабря сообщалось, что на объекте уже восстановлены два разрушенных этажа и завершена отделка фасада здания.



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Напомним, в результате взрыва в жилой многоэтажке погибли два человека. Подробнее о хронике событий трагедии читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина