В челнинском доме, где взорвался газ, продолжаются восстановительные работы — видео

Фото: скриншот видео

В Набережных Челнах продолжаются восстановительные работы в жилом доме, где в октябре произошел взрыв бытового газа. Так, уже восстановлены два разрушенных этажа и завершена отделка фасада здания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В квартире, где непосредственно произошел взрыв, строителям пришлось все восстанавливать с нуля: полы, стены и потолок. В ближайшее время квартиру начнут готовить под чистовую отделку. В ней уже есть отопление. Всего пострадали шесть квартир.

Как рассказал руководитель исполкома города Фарид Салахов, отрабатываются вопросы подбора обоев, расцветки линолеума и др. Кроме того, более 130 пострадавшим выплачены денежные средства.

В результате взрыва погибли два человека. Подробнее о хронике событий трагедии читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова