Главное к утру: бизнес просит ослабить ограничения, ускорение инфляции, омикрон-штамм уже в 23 странах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 2 декабря:
- В Татарстане 16 человек, которые пострадали в ДТП под Елабугой, в состоянии средней степени тяжести отпущены на амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве РТ. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще два — в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы в БСМП Набережных Челнов. Одну пострадавшую госпитализировали в Елабужскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.
- Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин встретился с представителями бизнеса Татарстана. На встрече был поднят вопрос о снятии ограничений по режиму работы ресторанов, где вакцинировано максимальное количество сотрудников. Как сказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов, зачем ограничивать работу заведения, если оно фактически превращается в «чистую зону».
- Когда в Израиле откроют границы для въезда зарубежных туристов, в страну могут прибыть привитые «Спутником V» граждане. Для этого необходимо будет предоставить соответствующий сертификат и справку об уровне антител, рассказал министр туризма еврейского государства Константин Развозов. Он отметил, что справка об уровне антител должна быть получена в лабораториях РФ, которые признаны Израилем. Министр добавил, что их список вскоре будет указан. Такая мера предпринята, чтобы избежать недоразумений на границе.
- Новый омикрон-штамм коронавируса выявили как минимум в 23 странах мира, в том числе и в США, и этот показатель будет расти, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. ВОЗ намерена узнать такие характеристики вируса, как передача, тяжесть заболевания, эффективность вакцин и др. Также глава ВОЗ призвал не приковывать внимание к новому штамму, так как уже есть заразный и опасный дельта-вариант.
- В России в период с 23 по 29 ноября текущего года инфляция составила 0,46%. А неделю назад этот показатель оказался на уровне 0,2%. В годовом выражении инфляция на 29 ноября этого года составила 8,38%. В общей сложности с начала 2021 года в стране потребительские цены выросли на более чем 7,5%.
- В Татарстане подтвердились еще 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав. Коронавирус унес жизни женщин 1933, 1941, 1942, 1943, 1947 годов рождения и мужчин 1939, 1947, 1951, 1956 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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