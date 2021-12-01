Предприниматели РТ просят ослабить антиковидные ограничения в связи с полной вакцинацией сотрудников

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин встретился с представителями бизнеса Татарстана. На встрече был поднят вопрос о снятии ограничений по режиму работы ресторанов, где вакцинировано максимальное количество сотрудников. Как рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов, зачем ограничивать работу заведения, если оно фактически превращается в «чистую зону».

Как отметил Метшин, в таком случае должна быть обратная реакция со стороны правительства. Он подчеркнул, что предоставление такой возможности является не послаблением, а возможностью работы бизнеса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня татарстанские рестораторы попросили ослабить антиковидные ограничения на Новый год и январские выходные. Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев предложил подготовить список предложений по режиму работы кафе и ресторанов в новогодние праздники.

Диана Жиленкова