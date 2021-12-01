В России за неделю инфляция ускорилась до 0,46%

В России в период с 23 по 29 ноября текущего года инфляция составила 0,46%. А неделю назад этот показатель оказался на уровне 0,2%.

В годовом выражении инфляция на 29 ноября этого года составила 8,38%. В общей сложности с начала 2021 года в стране потребительские цены возросли на более чем 7,5%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня во Всемирном банке рассказали, что инфляция в России дойдет до своего пика в конце 2021 года. После этого она пойдет на понижение.

Недавно глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в стране продовольственная инфляция достигла двузначных значений. Если этот показатель не снизить, то в результате могут пострадать самые незащищенные слои населения.

Диана Жиленкова