Названа предварительная версия столкновения вахтового автобуса с фурой в Татарстане

Фото: прокуратура РТ

По предварительной информации, автобус с вахтовиками, который утром столкнулся с фурой под Елабугой, принадлежит ГК «Альтекс» и вез работников на АО «ПО «ЕлАЗ». Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Грузовой автомобиль Mercedes стоял припаркованным на обочине с отключенными габаритными огнями. Часть фуры находилась на проезжей части. Из-за тумана водитель вахтового автобуса вовремя не заметил грузовик и въехал в него.

Авария произошла рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач. По официальным данным, в результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как сообщили в Минздраве Татарстана, пострадал 21 человек: одного уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один отказался, остальных в скорое время привезут в БСМП.





Ольга Шагиева