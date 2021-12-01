Синоптики предупредили татарстанцев о тумане днем и вечером 1 декабря

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сегодня местами днем и вечером сохранится туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, по прогнозу синоптиков сегодня днем в Татарстане, в том числе и в Казани, на отдельных участках дорог образуется сильная гололедица. Воздух прогреется до +3 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По одной из версий, туман стал причиной аварии под Елабугой — водитель вахтового автобуса из-за плохой видимости вовремя не заметил грузовик и въехал в него. Подробнее о ДТП — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина