Синоптики предупредили татарстанцев о тумане днем и вечером 1 декабря
В Татарстане сегодня местами днем и вечером сохранится туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
Кроме того, по прогнозу синоптиков сегодня днем в Татарстане, в том числе и в Казани, на отдельных участках дорог образуется сильная гололедица. Воздух прогреется до +3 градусов.
По одной из версий, туман стал причиной аварии под Елабугой — водитель вахтового автобуса из-за плохой видимости вовремя не заметил грузовик и въехал в него. Подробнее о ДТП — в материале «Реального времени».
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