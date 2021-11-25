Сегодня в Татарстане ожидается снег, местами метель, порывистый ветер и до -6 градусов
В четверг, 25 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами снег, днем местами мокрый снег. В отдельных районах метель, днем местами гололед.
Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -6 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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