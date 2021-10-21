В Казани утром прошел первый снег — фото и видео

Фото: от читателя

Сегодня в Казани прошел первый снег. Небольшие, едва заметные, снежинки можно было наблюдать сегодня в городе.

Плюсовая температура не позволила сформироваться хотя бы небольшому снежному покрову на землю. Снег таял, ложась на асфальт и землю.

О том, что в Татарстане сегодня утром днем и вечером ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17—22 м/с и ухудшение видимости в осадках синоптики предупредили накануне.



фото от читателя

Фото от читателя

Фото от читателя

Первый снег выпал в Татарстане еще 20 октября. Легкий снежок наблюдался в Набережных Челнах и Альметьевске.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 22 октября, ночью температуры составят 0..+5 градусов, в субботу, 23 октября, от +3 до +8 градусов. Днем потеплеет до +9..+14 градусов.



Татьяна Демина