В Татарстане возобновили движение междугородних автобусов

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром в Татарстане возобновили движение междугородних автобусов после сильной метели. Транспортные средства работают по расписанию. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В ведомстве водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. В условиях непогоды на дорогах необходимо быть особенно внимательными и осторожными.



Фото: Максим Платонов

В РТ движение междугородних автобусов из-за непогоды было ограничено вчера с 18:00.

В регионе продолжает действовать ухудшение погодных условий. Сегодня синоптики обещают облачную погоду, снег, а в отдельных районах и метель. Местами может образоваться ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах ожидается гололедица, снежные заносы и снежная каша.

Диана Жиленкова