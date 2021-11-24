Главное к утру: подозреваемый в подготовке нападения на школу подросток в стационаре, ЧМ по плаванию в 2022 году
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среду, 24 ноября:
- В Казани подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу, сейчас поместили в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Глава Следком России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
- Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Казани, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. Эвелине Фадеевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 22 января 2022 года. 26-летней девушке предъявили обвинение в попытке продать несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Ей грозит реальный срок.
- В Татарстане в связи с выявлением высокопатогенного птичьего гриппа установили карантин на территории Тукаевского района. Эпизоотический очаг — КФХ Фролова в селе Калмаш. Зона, находящаяся под угрозой, — села Калмаш, Верхний Байлар, поселок Новый Тукаевского района.
- В Казани в следующем году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Он состоится с 17 по 22 декабря 2022 года.
- В Альметьевске умер председатель Совета ветеранов Альметьевского района Василий Самойлов. Прощание с ним состоится 24 ноября в основном зале ДК «Нефтьче» в Альметьевске.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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