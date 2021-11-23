В Татарстане объявили карантин в Тукаевском районе из-за птичьего гриппа

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане установили карантин на территории Тукаевского района в связи с выявлением высокопатогенного птичьего гриппа. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Эпизоотический очаг — КФХ Фролова в селе Калмаш. Зона, находящаяся под угрозой, — села Калмаш, Верхний Байлар, поселок Новый Тукаевского района.



Фото: veterinary.bashkortostan.ru

В зону наблюдения попали деревни Игенче, Новый Байлар, Кугашево и другие, села Кузкеево, Шильнебаш, Большая Шильна и другие, а также Набережные Челны.

В эпизоотическом очаге запрещается: лечить больных птиц, ввозить и вывозить птиц, продукты убоя птиц, вывоз кормов с которым могли иметь контакт больные птицы.

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили в селе Калмаш Тукаевского района Татарстана на минувших выходных.

