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В Татарстане объявили карантин в Тукаевском районе из-за птичьего гриппа

22:59, 23.11.2021
В Татарстане объявили карантин в Тукаевском районе из-за птичьего гриппа
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане установили карантин на территории Тукаевского района в связи с выявлением высокопатогенного птичьего гриппа. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг — КФХ Фролова в селе Калмаш. Зона, находящаяся под угрозой, — села Калмаш, Верхний Байлар, поселок Новый Тукаевского района.

Фото: veterinary.bashkortostan.ru

В зону наблюдения попали деревни Игенче, Новый Байлар, Кугашево и другие, села Кузкеево, Шильнебаш, Большая Шильна и другие, а также Набережные Челны.

В эпизоотическом очаге запрещается: лечить больных птиц, ввозить и вывозить птиц, продукты убоя птиц, вывоз кормов с которым могли иметь контакт больные птицы.

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили в селе Калмаш Тукаевского района Татарстана на минувших выходных.

ОбществоВласть Татарстан

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