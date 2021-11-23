В Альметьевске умер председатель совета ветеранов Василий Самойлов

В Альметьевске умер председатель совета ветеранов Альметьевского района Василий Самойлов. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

Прощание с ним пройдет завтра, 24 ноября, в основном зале ДК «Нефтьче» в Альметьевске.

Самойлов родился 3 марта 1951 года в селе Кондратьевка Донецкой области. Он работал художественным руковожителем ДК им. Калинина в Лениногорске, а также директором детской музыкальной школы в Альметьевске.

В 2000–2005 годах был заместителем начальника управления культуры и по национальным вопросам, заместителем главы администрации Альметьевского района РТ. В 2006–2014 годах Самойлов работал заместителем главы исполкома Альметьевского района по образованию и культуре. С 26 июля 2016 года Василий Самойлов — председатель Совета ветеранов Альметьевского района Татарстана.

