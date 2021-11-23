Подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психбольницу

В Казани подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу, сейчас поместили в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщается на сайте СК России.

Глава Следком России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении 14-летнего подростка. Ход и результаты расследования по указанию Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: sledcom.ru

Вооруженное нападение на казанскую школу предотвратило ФСБ. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, а в браузере компьютера — запросы о ее переделке в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух или более лиц». Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина