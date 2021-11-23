В Москве суд арестовал уроженку Казани, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Казани, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».
Эвелине Фадеевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 22 января 2022 года.
26-летней девушке предъявили обвинение в попытке продать несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Ей грозит реальный срок.
По версии следствия, девушка выложила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями она потребовала 100 тысяч за ребенка. Прилетев в Москву 22 ноября, находясь в одном из отелей, она передала малыша «покупательнице» и написала расписку.
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