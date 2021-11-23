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В Москве суд арестовал уроженку Казани, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

22:20, 23.11.2021
В Москве суд арестовал уроженку Казани, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
Фото: Максим Платонов (архив)

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Казани, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эвелине Фадеевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 22 января 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

26-летней девушке предъявили обвинение в попытке продать несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Ей грозит реальный срок.

По версии следствия, девушка выложила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями она потребовала 100 тысяч за ребенка. Прилетев в Москву 22 ноября, находясь в одном из отелей, она передала малыша «покупательнице» и написала расписку.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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