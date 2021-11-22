Гинцбург заявил, что привитый назальной вакциной от COVID-19 не будет переносить вирус

Фото: Максим Платонов (архив)

Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Использование назальной вакцины поставит еще один барьер для проникновения коронавируса в организм, передает «РИА Новости».

Вчера президент России Владимир Путин решил принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре Гинцбург рассказывал, что в России появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Такая форма препарата будет выпускаться в виде замороженного раствора, который потом будет вводиться в виде спрея. В ноябре ученый рассказал, что у назальной вакцины от коронавируса не выявили никаких побочных эффектов. Применять препарат потребуется не чаще, чем один раз в полгода, а возможно, еще реже.



Татьяна Леухина