Глава центра им.Гамалеи заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

У назальной вакцины от коронавируса не было выявлено никаких побочных эффектов. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вопрос об использовании данного препарата вместо прививки будет решен по результатам клинических исследований. Гинцбург рассказал, что применение назальной вакцины потребуется не чаще, чем один раз в полгода, а возможно, еще реже, но этот вопрос еще требует изучения, сообщают «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлого месяца Гинцбург рассказывал, что в России появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Выпускаться такая форма препарата станет в виде замороженного раствора, который потом будет вводиться в виде спрея.



Диана Жиленкова