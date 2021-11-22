Главное за выходные: QR-коды в транспорте Татарстана, новое дело после отравления студентов метанолом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 22 ноября:
- В Татарстане начали действовать ограничения на проезд без QR-кода в общественном транспорте. Теперь гражданам старше 18 лет для проезда необходимо предъявить QR-код, чтобы воспользоваться общественным транспортом. Без кода не продадут билет на муниципальный маршрут. Также с понедельника приостановлено действие льготных транспортных карт граждан старше 60 лет.
- Президент США Джо Байден заявил сторонникам о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. К этому моменту политику будет уже 81 год. Многие демократы предполагают, что Байден, возможно, откажется от участия в следующих выборах из-за своего почтенного возраста. Также у политика снижается рейтинг — сейчас его работу одобряют лишь 40% жителей США.
- Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.
- «Рубин» обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе в Сочи. Казанцы набрали 22 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» идет на третьей позиции.
- Следком по Татарстану завел новое уголовное дело по факту отравления студентов метанолом в Казан по статье «Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере» (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). По версии следствия, на протяжении 8 лет подозреваемый приобретал у неизвестных спирт, который после реализовывал в Казани широкому кругу лиц. Алкоголь купил и один из потерпевших. При этом молодые люди по ошибке выпили вместо него жидкость, содержащую метанол.
- Президент России Владимир Путин ревакцинировался от COVID-19 «Спутником Лайт». Повторную прививку от COVID-19 он перенес нормально, не чувствует себя плохо.
- «Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счетом 3:2. Встреча проходила в Нижнем Новгороде. Голы в составе казанцев забили Данис Зарипов, Уил Джордан, Кирилл Петров.
- Казанский «Зенит» выиграл у новосибирского «Локомотива» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18).
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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