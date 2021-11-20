«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1
Казанский «Зенит» выиграл у новосибирского «Локомотива» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3-1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18).
Следующий матч «Зенита» будет проходить против кемеровского «Кузбасса» на выезде. «Локомотив» примет «Факел» из Нового Уренгоя. Игры пройдут 5 декабря.
13 ноября «Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1.СпортВолейбол Татарстан
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