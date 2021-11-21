Карпин заявил, что остается на посту главного тренера сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Для меня вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно, — сказал он в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Фото: Максим Платонов (архив)

— Я сомневался в себе. Всё. Ни в контракте, ни в чем-то еще. Готов ли я на это? Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах, особенно после неудач, — объяснил Карпин свои высказывания о возможном уходе.

Сегодня издание «РБК-Спорт» сообщило, что Карпин останется на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. О своем решение, по данным источников СМИ, он объявит на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

