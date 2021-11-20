Следком по Татарстану завел новое уголовное дело по факту отравления студентов метанолом в Казани

Следственные органы Следственного комитета по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере» (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) после отравления студентов метанолом в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, на протяжении 8 лет подозреваемый приобретал у неизвестных спирт, который после реализовывал в Казани широкому кругу лиц. Алкоголь купил и один из потерпевших. При этом молодые люди по ошибке выпили вместо него жидкость, содержащую метанол.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям обжаловать решение суда об отказе арестовать подозреваемого по уголовному делу об отравлении студентов метанолом в Казани. Советский райсуд отказался заключать его под стражу на два месяца.

Ирек Галеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть человека).



В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. Одна девушка умерла.



Татьяна Леухина