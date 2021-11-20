Следком по Татарстану завел новое уголовное дело по факту отравления студентов метанолом в Казани
Следственные органы Следственного комитета по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере» (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) после отравления студентов метанолом в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, на протяжении 8 лет подозреваемый приобретал у неизвестных спирт, который после реализовывал в Казани широкому кругу лиц. Алкоголь купил и один из потерпевших. При этом молодые люди по ошибке выпили вместо него жидкость, содержащую метанол.
Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям обжаловать решение суда об отказе арестовать подозреваемого по уголовному делу об отравлении студентов метанолом в Казани. Советский райсуд отказался заключать его под стражу на два месяца.
Ирек Галеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть человека).
В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. Одна девушка умерла.
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