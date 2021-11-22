Президент США рассказал о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил сторонникам о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. К этому моменту политику будет уже 81 год. Об этом пишет газета The Washington Post.

В версии издания, многие демократы предполагают, что Байден, возможно, откажется от участия в следующих выборах из-за своего почтенного возраста. Также у политика снижается рейтинг — сейчас его работу одобряют лишь 40% жителей США.

Фото: wikipedia.org

Как рассказал бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, Байден не станет баллотироваться на новый срок, если поймет, что не может выполнять работу как физически, так и эмоционально, передает ТАСС.

Недавно лидер США передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока будет находиться в больнице под анестезией. Позже он вернулся к своим обязанностям.

Диана Жиленкова