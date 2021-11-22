В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте

В Татарстане начали действовать ограничения на проезд без QR-кода в общественном транспорте — такое постановление подписал в четверг премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Теперь гражданам старше 18 лет для проезда необходимо предъявить QR-код, чтобы воспользоваться общественным транспортом. Без кода не продадут билет на муниципальный маршрут. Также с понедельника приостановлено действие льготных транспортных карт граждан старше 60 лет.

Проверять QR-коды будут кондукторы во время оплаты проезда пассажиров. В метро QR-код надо будет предъявить, проходя через турникет. Устройства для проверки компаниям-перевозчикам выдаются бесплатно.

Для проверки проверяющих создали специальные мобильные группы. Если во время проверки в салоне поймают гражданина без кода, на проверяющего составят протокол.

Фото: realnoevremya.ru

Пользователи соцсетей собираются в группы, чтобы вместе добираться до необходимых мест на такси. Казанские перевозчики обратились за помощью к республиканскому МВД — они опасаются, что при проверке сертификатов могут возникать конфликтные ситуации.

Маргарита Головатенко