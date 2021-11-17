Главное к утру: стоимость М-12 может вырасти, QR-код с медотводом, победа «Ак Барса»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 ноября:
- Стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань только из-за дорожающего металла может вырасти в цене на 12—14 млрд рублей. Сейчас стоимость проекта оценивается в 623 млрд рублей. С рядом поставщиков заключили долгосрочные контракты с фиксированной ценой на сырье. По ряду других позиций удорожание в рамках контрактов по трассе Москва — Казань еще не просчитано.
- В управлении Роспотребнадзора по Татарстану считают преждевременным снятие ограничений на работу ресторанов и кафе в ночное время. Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволяет снять введенных ограничений. В ведомстве обещали рассмотреть предложение рестораторов при стойкой тенденции к стабилизации и снижению заболеваемости.
- В работе поисковой системы Google произошел сбой. На неполадки пожаловались пользователи из США, России, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов. По данным DownDetector, проблемы возникли в работе сайта, также есть трудности со входом в аккаунт и поиском в системе.
- Минздрав России предлагает установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшему пациента и направившему его на вакцинацию, предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации, — 40 рублей, медицинскому работнику, проводившему вакцинацию, — 30 рублей.
- Казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Матч проходил в Москве. Единственный гол в игре забил нападающий Никита Дыняк. Казанцы остались на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 29 играх.
- В Татарстане начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса с QR-кодами. Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жителям, у которых уже есть медотвод, нужно будет переоформить документ, чтобы там был QR-код. Новые образцы будут выдавать в поликлиниках. Система еще отрабатывается, поэтому бежать к участковому врачу пока не следует.
- В Казани врачи зафиксировали нарушение зрения у студентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила заведующая отделением токсикологии Казанской городской клинической больницы №7, главный внештатный токсиколог МЗ РТ Алия Насибуллина. Их осмотрели офтальмологи, у отравившихся ребят отек зрительного нерва. У остальных студентов наблюдаются тошнота, слабость.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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