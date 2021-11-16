Врачи рассказали о нарушении зрения у студентов, отравившихся метанолом в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани врачи зафиксировали нарушения зрения у студентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила заведующая отделением токсикологии Казанской городской клинической больницы №7, главный внештатный токсиколог МЗ РТ Алия Насибуллина.

Их осмотрели офтальмологи, у отравившихся ребят — отек зрительного нерва. У остальных студентов наблюдаются тошнота, слабость, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, число отравившихся метанолом достигло 13. Из них трое — в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, 15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Они пили алкоголь, приобретенный у неизвестного.



Татьяна Леухина